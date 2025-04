Neste sábado (5), a Polícia Militar, através do BPTran, realizou mais uma edição da Operação Sinais, que tem como foco a apreensão de veículos com adulteração nos seus sinais identificadores. A ação foi realizada na área do 9° BPM, região do Curimataú da Paraíba.

A operação foi realizada nos municípios de Barra de Santa Rosa, Cuité, Damião, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí.

Ao todo foram recuperadas 15 motocicletas adulteradas, que estavam com falhas nos sinais de identificação dos veículos inspecionados pelos peritos do BPTran.

As motocicletas foram apreendidas e cinco condutores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e irão responder por adulteração veicular.