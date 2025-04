Tráfico de drogas: mulheres são presas na orla de João Pessoa

Na madrugada deste sábado (5), policiais do BPChoque prenderam duas mulheres suspeitas por tráfico de drogas na orla de João Pessoa-PB. As suspeitas tentaram fugir, mas foram logo alcançadas pelas equipes.

As equipes do BPChoque estavam em rondas no bairro do Cabo Branco, quando visualizaram as suspeitas. As mulheres ao perceberem a aproximação dos policiais tentaram fugir, mas foram logo alcançadas e detidas.

Com elas, foram encontradas 136 porções de crack, dinheiro e aparelhos celulares.

As suspeitas foram presas e todo material apreendido encaminhado à Central de Flagrantes da Capital, para os demais procedimentos.