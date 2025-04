PF prende mulher com mais de R$ 9 mil em notas falsas, em João Pessoa

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, prendeu na manhã desta sexta-feira, no bairro do Gramame, uma mulher de 20 anos de idade, suspeita de adquirir cédulas falsas para repassá-las em João Pessoa.

Mais de cem cédulas de valores de 20, 50 e 100 reais foram apreendidas, totalizando mais de 9mil reais em moeda falsa.

O crime de falsificação ou introdução de cédulas falsas em circulação está previsto no Art. 289 do Código Penal Brasileiro com penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão.

A mulher foi encaminhada pra audiência de custódia e teve concedida a liberdade provisória por não ter antecedentes criminais.