Mulher esfaqueia ex-marido após ser agredida em João Pessoa

Um homem foi esfaqueado após tentar asfixiar a ex-esposa na noite desta segunda-feira (31), no bairro dos Bancários, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Militar, ele havia levado a filha do casal de volta para a mãe quando os dois discutiram. Durante a briga, ele começou a agredi-la com as mãos no pescoço. A mulher conseguiu se soltar, pegou uma faca de cozinha e o atingiu no braço e no abdômen, fazendo com que ele cessasse as agressões.

Os ferimentos foram superficiais, e o homem se apresentou à Polícia Civil.