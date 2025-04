Caminhão-tanque pega fogo e trecho da PB-105 é interditado

Na manhã desta terça-feira (1º), um caminhão-tanque pegou fogo na PB-105, entre as cidades de Solânea, Arara e Cacimba de Dentro, no Brejo da Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi causado pelo superaquecimento do motor. Como o veículo transportava combustível, as chamas se alastraram rapidamente, resultando em perda total.

O motorista conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos. O trecho da rodovia precisou ser interditado para o controle do incêndio.

*com informações da TV Cabo Branco