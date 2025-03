Homem é assassinado a tiros na Grande João Pessoa

Um homem de 31 anos, identificado como Lucas Pereira Ramos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (31), no Centro de Bayeux, na Grande João Pessoa.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos, sendo a maioria nas costas e na nuca. Lucas era usuário de drogas, e as autoridades investigam a motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado.