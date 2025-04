Colisão entre van e caminhão provoca 11 mortes

A batida entre uma van e um caminhão deixou onze pessoas mortas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente aconteceu na noite deste domingo (30) no trecho da rodovia BR-242 entre os municípios de Boa Vista do Tupim e Ruy Barbosa.

As mortes foram confirmadas pela prefeitura de Ruy Barbosa (315 km de Salvador), que possui 29 mil habitantes. Todas as vítimas eram da cidade, sendo oito delas da mesma família.

A família havia passado o fim de semana em um sítio em Boa Vista do Tupim e contratou uma van privada para retornar para Ruy Barbosa.

Duas pessoas ficaram feridas e estão internadas – uma delas está no hospital de Itaberaba e outra no hospital regional Ruy Barbosa. Os motoristas da van e do caminhão foram atendidos com ferimentos leves e liberados.

A prefeitura de Ruy Barbosa decretou luto oficial de três dias e solicitou o ginásio de esportes do colégio estadual para o velório das vítimas, informou o secretário municipal de Administração, Renan Freitas.

Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias.

“Estou em oração pelas famílias e amigos das vítimas. Determinei que o Governo do Estado preste todo o apoio necessário neste momento tão difícil. Que a solidariedade e o cuidado sigam guiando nossos passos”, afirmou.

O senador Otto Alencar (PSD), que é natural de Ruy Barbosa, também manifestou pesar e se solidarizou com os familiares.

“Neste momento de dor, manifesto meu profundo sentimento de solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte a todos. Compartilho meu sentimento de pesar com seus entes queridos e com todos aqueles que, junto comigo, passam por esse momento doloroso em minha cidade”, disse.

JOÃO PEDRO PITOMBO / Folhapress