Caminhão desgovernado invade oficina no Centro Histórico de João Pessoa

Um caminhão desgovernado invadiu uma oficina mecânica na tarde desta segunda-feira (31) no Centro Histórico de João Pessoa, próximo à Ladeira da Borborema.

Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que o veículo sofreu uma pane no sistema de freios e, sem controle, deslizou ladeira abaixo, colidindo com a oficina e atingindo carros que estavam no local para reparos.

Durante o impacto, um funcionário tentou correr para se proteger, mas acabou perfurando o pé em um objeto no chão. Ele foi socorrido e levado ao Trauminha de Mangabeira.

O acidente causou estragos na estrutura da oficina, mas não houve outras vítimas graves.

*com informações da TV Cabo Branco