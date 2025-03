Presa dupla acusada de vários assaltos em João Pessoa

Uma dupla que agia de motocicleta e que pode estar relacionada com diversos assaltos na zona sul de João Pessoa, foi presa no fim da tarde de sexta-feira.

Dois homens estavam com uma arma de fogo em uma moto, quando foram abordados pela Polícia Militar. A prisão foi realizada pela Força Tática do 5º Batalhão, no bairro do Valentina de Figueiredo.

De acordo com a unidade, os suspeitos estavam com trajes de empresa de construção, roupas semelhantes a utilizadas por uma dupla que vinha cometendo assaltos na região.

Os acusados presos estavam com um revólver calibre 38 (foto acima) e, um deles, já tinha passagem pela polícia.

A ocorrência foi apresentada na Cidade da Polícia Civil para a devida apuração. A participação dos acusados nos crimes deverá ser investigada