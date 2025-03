Polícia prende acusado que agia em grupo criminoso em João Pessoa

Um homem apontado pela participação em um grupo criminoso que agia na região de Tambiá e do Porto de João Tota, em João Pessoa, foi preso, na noite de sexta-feira, em Bayeux, região metropolitana da capital.

O acusado já tinha um mandado de prisão, e havia sido visto em imagens nas redes sociais, exibindo armas de fogo.

A prisão foi realizada pelos policiais da Força Tática da 4ª Companhia Independente, no bairro do Sesi, durante reforço do policiamento para o final de semana.

De acordo com a unidade, o acusado já usava tornozeleira eletrônica e, contra ele, havia sido expedido um novo mandado pelo crime de tráfico de drogas.

Novamente preso, o acusado foi encaminhado para a 6ª Delegacia Distrital para retorno ao sistema penal, e devido cumprimento da sentença. Novas ações preventivas de policiamento devem ocorrer no final de semana na região.