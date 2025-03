Trabalhador fica com barra de ferro cravada no rosto após acidente, em João Pessoa

Um homem sofreu um acidente, nesta sexta-feira (28), enquanto trabalhava na obra de um prédio. Uma barra de ferro caiu e ficou cravada no rosto dele. O acidente aconteceu no bairro do Jardim Oceania, em João Pessoa. Ele foi levado ao hospital para retirar o objeto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem era o responsável por receber o material na parte de baixo do edifício. A barra descia através de uma corda, quando desprendeu e atingiu o trabalhador no olho. O Samu informou que a barra ficou cravada entre o nariz e o olho.

A barra tinha, aproximadamente, 2 metros. Por isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para serrar parte do material e conseguir colocar a vítima dentro da ambulância.

De acordo com o Samu, o trabalhador estava com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma da capital, em estado de saúde considerado estável.

* Com informações do g1pb