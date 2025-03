Réu é condenado novamente por matar ex-namorada com tiro no rosto

José Itamar de Lima Montenegro Júnior foi condenado pela segunda vez a 17 anos de prisão por matar a ex-namorada, Érica Vanessa de Souza Lira, com um tiro no rosto em 2014.

O júri ocorreu em João Pessoa, e a sentença foi confirmada após a anulação de um julgamento anterior, em 2019.

O caso aconteceu no apartamento de Érica, no bairro do Bessa, e a vítima, que deixou uma filha, faleceu após dias internada. O acusado tinha um histórico de violência contra mulheres.

*com informações do g1pb