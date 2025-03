Homem é preso após tentativa de feminicídio em Patos

Em Patos, no Sertão da Paraíba, Haroldo Silva Conegundes foi preso por suspeita de tentar matar sua esposa, de 42 anos, na noite de domingo (23).

O crime ocorreu na frente da filha do casal, de 9 anos, que ficou em estado de choque e fugiu para a rua. Após uma discussão, provavelmente motivada por ciúmes, Haroldo feriu a mulher com golpes de faca no pescoço.

A vítima foi rapidamente atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Patos, onde permanece consciente e orientada. O suspeito foi preso em flagrante após confessar o crime. A faca utilizada foi encontrada na cozinha da residência, com vestígios de sangue. A polícia segue investigando o caso.

*com informações da TV Cabo Branco