Acidente de moto em João Pessoa: mulher morre e homem fica ferido

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um acidente de moto na noite deste domingo (23), na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central.

A mulher, que estava na garupa, caiu e morreu ainda no local devido ao impacto. O homem foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana e seu estado de saúde é considerado estável.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.