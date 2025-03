Posto de combustível é assaltado em Coremas; ação é registrada por câmeras

Na madrugada deste domingo (23), por volta das 5h20, um posto de combustível foi assaltado na Rua Raimundo Bernardo da Silva, no bairro Lucrenato Ramalho (Linha de Ferro), em Coremas, no Vale do Piancó, Sertão da Paraíba.

De acordo com informações preliminares, dois homens armados, sem uso de capuz, invadiram o estabelecimento e entraram em luta corporal com um dos funcionários. Apesar da claridade do início da manhã, os criminosos não se intimidaram e conseguiram fugir após a ação.

Imagens do circuito de segurança registraram o assalto, e os vídeos já circulam nas redes sociais. Até o momento, não há informações sobre o valor levado pelos assaltantes. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O caso deverá ser registrado na Delegacia de Polícia Civil de plantão, que investigará o crime para identificar e localizar os suspeitos.

* Com informações do Patosonline/Vale News PB