Homem é encontrado morto a tiros e com as mãos amarradas, em João Pessoa

Um homem de 45 anos morreu, após ser atingido por tiros, na madrugada deste domingo (23). O caso aconteceu no bairro do Rangel, em João Pessoa.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cleiton José da Silva. Ele foi encontrado com as mãos amarradas e a boca amordaçada em um cruzamento do bairro, por volta das 3h.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a família informou que o homem era usuário de drogas, mas não tinha envolvimento com a criminalidade e trabalhava no comércio local.

Até a última atualização desta notícia, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso segue em investigação pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa da capital.

* Com informações do g1pb