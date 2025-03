Pai e filho morrem afogados após banho no canal Acauã-Araçagi

Pai e filho morreram afogados em um trecho do canal Acauã-Araçagi, no município de Mogeiro, no Agreste paraibano. O caso ocorreu na manhã deste sábado (22).

O pai, de 55 anos, e o filho, de 22, estavam na região do canal para coletar água para abastecer um caminhão-pipa.

De acordo com a Polícia Civil, pai e filho estavam sozinhos e, após o trabalho de preencher o reservatório do caminhão pipa, resolveram tomar banho dentro do canal.

Após entrarem no canal para o banho, as duas vítimas acabaram se afogando e morreram ainda no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar os dois corpos de dentro do canal.

Corpos de pai e filho foram encaminhados para perícia no Numol de Guarabira, no Brejo da Paraíba, e, em seguida, serão encaminhados para velório e sepultamento.

* Com informações do g1pb