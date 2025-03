Homem é preso em Campina Grande por desvio de R$ 2 milhões do INSS

A Polícia Civil da Paraíba prendeu em Campina Grande um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foi condenado pela Justiça a uma pena de 12 anos e nove meses de detenção.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (20), mas os detalhes da ação policial só foram divulgadas nesse sábado (22).

O homem tem atualmente 61 anos e em 2009 foi alvo da operação Cartão Mágico, realizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério da Previdência Social.

De acordo com as investigações, ele teria concedido benefícios a 82 pessoas fictícias, ficando com a verba que seria destinada a esses supostos beneficiários. O prejuízo ao erário é avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

A prisão foi efetuada pela Delegacia de Roubos e Furtos em um condomínio residencial no bairro do Serrotão, cumprindo assim um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal da Comarca de Campina Grande.

Após a operação policial, o homem recorreu das ações na justiça e o processo assim durou 15 anos. Até que saiu a condenação definitiva.

Como ele já estava condenado, havia o temor de que ele tentasse fugir para fora do país, mas ele acabou preso.

O homem condenado já passou por audiência de custódia e depois levado para o presídio do Serrotão, em Campina Grande.

* Com informações do g1pb