Personal trainer é suspeita de quebrar carro após discussão no trânsito

A personal trainer Luana Carvalho foi filmada agredindo um motorista de aplicativo com um taco de beisebol e quebrando os vidros do carro dele, na noite de quarta-feira (19), no bairro José Américo, em João Pessoa. O caso aconteceu após um acidente de trânsito.

O motorista registrou denúncia e relatou que foi fechado pelo veículo da suspeita antes da colisão. A Polícia Civil investiga o caso e já intimou as partes para prestar depoimento.

Em dezembro, Luana já havia denunciado ter sido vítima de agressão no trânsito, após uma briga com um motociclista.

*com informações da TV Cabo Branco