Acidente entre caminhão e moto mata duas mulheres em Campina Grande

Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou duas mulheres mortas, na madrugada desta quarta-feira (19), em Campina Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas foi identificada como Daniele Barbosa Amaro, de 40 anos.

Conforme detalhou a PRF, um caminhão invadiu a contramão na Alça Sudoeste e colidiu com a moto em que as mulheres estavam. As duas morreram no local.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão fugiu, e o caso segue em investigação.