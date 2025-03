Homem é preso suspeito de estuprar jovem com paralisia cerebral na Paraíba

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante em Pombal, no Sertão da Paraíba, suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos com paralisia cerebral. A mãe da vítima flagrou o crime e, com a ajuda de familiares, imobilizou o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. A vítima está recebendo atendimento especializado.

*com informações da g1pb