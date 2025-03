Família de paraibano preso na França segue sem notícias dele

A família de André Alves do Nascimento, paraibano preso na França por tráfico de drogas, segue sem notícias sobre sua situação, mesmo dez dias após a data prevista para sua libertação, em 6 de março.

Desde janeiro, os familiares não conseguem contato com André, que foi localizado em uma prisão de Paris após ser dado como desaparecido. O Itamaraty informou que só pode repassar informações com autorização do detento, o que aumenta a angústia da família.

André, natural de Campina Grande, morava em Santa Catarina e realizava um mochilão pela Europa quando foi preso.