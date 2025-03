Um barco com quatro pessoas afundou na tarde deste domingo (16) entre Cabedelo e o distrito de Forte Velho, no litoral da Paraíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e duas conseguiram sobreviver.

O naufrágio aconteceu por volta das 16h, e uma das vítimas chegou a ser retirada da água com vida, mas não resistiu.

As condições climáticas adversas, como chuva, ventos fortes e baixa visibilidade, podem ter contribuído para o acidente.