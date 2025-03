Polícia recupera carga com mais de 200 botijões de gás, em Caaporã

A Polícia Civil da Paraíba recuperou quase toda a carga com mais de 200 botijões de gás, que foi roubada na BR-101, na sexta-feira, em Caaporã, divisa com Pernambuco.

De acordo com as informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), o motorista do caminhão foi surpreendido por assaltantes armados na madrugada da sexta-feira.

As equipes da DRFVC iniciaram os levantamentos e descobriram que a carga havia sido levada a um possível receptador na região de Tibiri, em Santa Rita. Quase toda a carga foi recuperada. A Polícia Civil segue investigando o caso.

“Trata-se de um roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo. Tanto os assaltantes quanto o possível receptador serão devidamente responsabilizados”, disse o delegado Reinaldo Nóbrega.