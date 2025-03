STF mantém prisão de Padre Egídio por desvio de R$ 140 milhões

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de revogação da prisão do padre Egídio de Carvalho Neto, acusado de liderar um esquema de desvio de R$ 140 milhões do Hospital Padre Zé, em João Pessoa.

Preso desde novembro de 2023 na Operação Indignus, Egídio cumpre prisão domiciliar desde abril de 2024, após problemas de saúde. A defesa alegou nulidades no processo, mas o STF entendeu que a prisão é necessária para evitar novos crimes.

O padre teria usado os recursos desviados para adquirir bens de luxo e subtraiu produtos doados ao hospital. Ele segue afastado das funções eclesiásticas enquanto o processo avança.

*com informações da TV Cabo Branco