PF rastreia operações suspeitas de Gusttavo Lima e de pastor

A Operação policial Mafiusi mira agora operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Com base em informações de um delator, a Polícia Federal rastreou as movimentações financeiras dos criminosos.

Em um emaranhado de transações de grande valor que transitaram pelo sistema bancário em contas de pessoas jurídicas usadas pela facção, apareceram os nomes do cantor sertanejo Gusttavo Lima, do pastor Valdemiro Santiago e do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, revela o jornal O Estado de São Paulo.

O cantor é cotado para ser companheiro de chapa do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), nas eleições presidenciais de 2026.

A Balada Eventos, que administra a carreira do cantor, negou irregularidades. Valdemiro e Adilsinho não se manifestaram.

*com informações do ´estadão´