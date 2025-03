Uma mulher de 30 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (14), após ser baleada durante uma tentativa de assalto a uma van de transporte alternativo, em Campina Grande, no Agreste paraibano. O crime aconteceu por volta das 4h, nas proximidades do Instituto de Polícia Científica (IPC), na Alça Sudoeste da BR-230.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo seguia de Juazeirinho (PB) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), quando foi interceptado por criminosos armados. Os suspeitos teriam ordenado que o motorista parasse, mas ele tentou fugir do local. Diante da fuga, os assaltantes dispararam contra a van, e uma passageira foi atingida.

A vítima foi identificada como Brenda Gonçalves de Maria, de 30 anos. Ela chegou a ser socorrida por populares até o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Segundo a polícia, o motorista da van era o marido da vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O caso está sendo investigado.