Homem é preso suspeito de estuprar três filhos em Princesa Isabel

Um homem de 36 anos foi preso nesta sexta-feira (14) em Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba, suspeito de estuprar os três filhos menores de idade. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram após a morte da mãe das crianças, ocorrida há seis anos.

As vítimas, de 11, 13 e 16 anos, denunciaram o pai com a ajuda de um tio materno. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, e o suspeito foi detido no mesmo dia. Ele também estaria ameaçando testemunhas.

O homem foi encaminhado para a delegacia local e aguarda audiência de custódia. As duas crianças mais novas estão sob os cuidados da irmã mais velha.

*com informações da TV Cabo Branco