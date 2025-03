Agente de saúde morre após ser atingida por bala perdida em Santa Rita

Uma agente de saúde de 58 anos foi morta na noite desta quinta-feira (13) após ser atingida por um disparo de arma de fogo enquanto trafegava pela BR-230, na altura do bairro Várzea Nova, em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa. A vítima foi identificada como Maria Dolores de Araújo Dias, natural do município de São José dos Ramos, no interior da Paraíba.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 19h30, quando Maria Dolores seguia em um carro acompanhada do marido, da irmã e do cunhado. O grupo escutou um estampido, mas não conseguiu identificar de onde teria partido o tiro, uma vez que não havia outros veículos próximos no momento do ocorrido.

Pouco depois, os ocupantes do veículo perceberam que Maria Dolores havia sido atingida no rosto por um disparo. Diante da gravidade da situação e da proximidade com uma unidade hospitalar, o carro foi imediatamente conduzido ao Hospital Metropolitano, onde a vítima recebeu atendimento emergencial. Médicos tentaram reanimá-la por cerca de 14 minutos, mas ela não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios, na Central de Polícia Civil em João Pessoa. O veículo foi submetido à perícia, e as investigações seguem em andamento. Até o momento, o crime é tratado como morte por bala perdida.