Motociclista morre em acidente na BR-230

Gabriel Araújo Lira, de 26 anos, morreu em um acidente na BR-230, entre João Pessoa e Cabedelo, na manhã desta quinta-feira (13).

Ele colidiu com outra motocicleta e, ao cair na pista, foi atropelado por um caminhão, falecendo no local. O motorista do caminhão permaneceu até a chegada da polícia.

O acidente aconteceu por volta das 8h45, enquanto a vítima se dirigia ao trabalho.

*com informações do g1pb