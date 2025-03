Motociclista morre após colisão com caminhão em Campina Grande

Um homem de 42 anos morreu na manhã desta quinta-feira (13) após um grave acidente de trânsito na Avenida João Wallig, em Campina Grande. A colisão ocorreu por volta das 7h, nas proximidades do viaduto que dá acesso à BR-230.

A vítima, identificada como Alekfábio Lindolfo, havia acabado de deixar o filho na escola e seguia de volta para casa, localizada a poucos minutos do local do acidente. De acordo com testemunhas, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do veículo, bateu na lateral de um caminhão e acabou sendo atropelado após a queda.

O motorista do caminhão, Joelson Fernandes, permaneceu no local e prestou esclarecimentos. Ele afirmou que trafegava em velocidade reduzida quando foi surpreendido pela manobra da vítima. “Eu vinha devagar e ele ultrapassou pela esquerda, imprensou na lateral do caminhão, bateu, caiu e o carro passou por cima dele”, relatou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.

A via chegou a ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, mas o tráfego foi normalizado logo após a remoção dos veículos. A Polícia Civil esteve no local e vai investigar as circunstâncias do acidente.