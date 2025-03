Justiça nega transferência de médico investigado por abuso para João Pessoa

O desembargador Ricardo Vital de Almeida, do TJPB, negou o pedido de transferência do pediatra Fernando Cunha Lima para o Presídio do Roger, em João Pessoa.

O médico, acusado de abuso sexual contra crianças, foi preso na última sexta-feira (7) após quatro meses foragido.

Ele permanece detido em Abreu e Lima, na Grande Recife. A decisão considera que um pedido semelhante já tramita na 4ª Vara Criminal da Capital.

*com informações da TV Cabo Branco