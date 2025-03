Idoso de 70 anos é preso por suspeita de abuso sexual de criança de 11 anos em Campina Grande

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante na terça-feira (11), no Bairro do Quarenta, em Campina Grande (PB), acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. De acordo com a família, o homem, identificado como sogro da mãe da criança, teria levado a vítima a um banheiro e a obrigado a tocá-lo.

A criança conseguiu fugir e relatou o ocorrido à mãe, que acionou a Polícia Militar. O suspeito resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais. Antes da chegada das autoridades, ele foi agredido por moradores e encontrado com lesões. Durante a ação, foram apreendidos mais de 20 preservativos e um estilete, que serão analisados como provas.

A vítima e a mãe estavam visivelmente abaladas no local. O caso segue em investigação, e o idoso foi colocado à disposição da Justiça.

*com informações da TV Cabo Branco