Número de homicídios no carnaval da Paraíba subiu mais de 40%

O deputado estadual Sargento Neto, do PL, afirmou em uma publicação nas suas redes sociais que o número de homicídios registrados na Paraíba durante o carnaval deste ano representa um aumento da ordem de 42% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estava fazendo um comparativo entre o carnaval do ano passado e o de 2025. Para que você tenha uma ideia, houve um aumento considerável na escalada da violência: 42% a mais no número de homicídios em relação ao ano passado”, disse o parlamentar no vídeo, publicado na última sexta-feira (7).

“É um dado para a gente chamar a atenção da sociedade e do Governo do Estado, para que ele dê mais atenção às forças de segurança pública. O carnaval passou, mas os problemas continuam e vamos continuar cobrando do governo a valorização das forças de segurança, para termos uma sociedade mais segura”, complementou.

Sargento Neto garantiu que suas declarações não representam um ato meramente político-partidário. “Isso não é uma questão de política ou torcida contra, mas sim de realidade. A segurança pública é um direito do cidadão de bem, que paga seus impostos e espera do Estado o mínimo: proteção e efetividade no combate à criminalidade”, frisou.