Gravação de filme: Atores são baleados após serem confundidos com criminosos

Dois atores foram baleados na tarde de domingo (9) após serem confundidos com criminosos durante a gravação de um filme em Cosme de Farias, bairro de Salvador (BA).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes se depararam com um grupo de aproximadamente dez indivíduos armados. Os militares atiraram quando o grupo começou a se aproximar, fazendo com que todos corressem.

Um homem dos atores foi alcançado e detido com duas réplicas de pistola.

A ação ocorreu na rua São Domingos. A polícia informou que os agentes da 58ª CIPM (Companhia Independente) foram acionados para prestar apoio ao Samu.

O homem detido informou aos agentes que o grupo participava de uma filmagem nas imediações, sem conhecimento prévio da polícia.

Durante a ação, segundo a corporação, foram encontradas 25 réplicas de armas de fogo, incluindo pistolas, submetralhadoras e fuzis, além de um rádio comunicador.

As armas falsas foram apreendidas por estarem em desacordo com a legislação federal, que exige pontas de coloração laranja para identificação de réplicas.

Além do detido, outros dois homens feridos na ação foram identificados e receberam socorro médico. Eles foram encaminhados para o HGE (Hospital Geral do Estado).

Em publicação nas redes sociais, o diretor do grupo Fatos de Favela, Rodrigo Batista, disse que o grupo já havia finalizado a gravação e retirado os banners da filmagem quando houve a ação policial. Ele disse que nenhum dos atores morreu e que a culpa não era dos agentes, mas um desacerto e falta de atenção do grupo.

Ele afirmou ainda que um dos homens levou um tiro no rosto, outro nos glúteos, além de um deles ter torcido o pé.

“Infelizmente, a gente foi guardar as armas em um lugar que era via, passagem, dava para ver. Faltou atenção da gente nisso. Mas graças a Deus ninguém morreu. (…) Todo mundo está em suas casas, outros no médico para acertar o que aconteceu.”

*JOSUÉ SEIXAS/folhapress