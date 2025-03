Turista desaparece no mar após mergulho na praia de Coqueirinho

Um jovem de 15 anos está desaparecido após ser arrastado por uma corrente de retorno na praia de Coqueirinho, no litoral do município de Conde, no Litoral Sul da Paraíba. O caso ocorreu na tarde deste sábado (8).

A vítima, natural de Goiás, fazia parte de uma excursão vinda de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele entrou no mar acompanhado por outras três pessoas do grupo, quando todos foram surpreendidos pela correnteza.

Duas delas conseguiram sair da água sozinhas, enquanto as outras duas precisaram de resgate.

Os guarda-vidas que estavam na praia conseguiram salvar apenas uma das vítimas, enquanto o jovem desapareceu.

As buscas se estenderam ao longo da tarde, contando com o apoio de um helicóptero da Segurança Pública do Estado, embarcações e 14 militares. No entanto, as operações foram encerradas no início da noite devido à baixa luminosidade.

O trabalho de busca será retomado neste domingo (9), a partir das 7h.

* Com informações do g1pb