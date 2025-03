Menino encontra arma do avô e atira na prima de 6 anos no Sertão

Um menino de 10 anos encontrou uma espingarda artesanal do avô e atirou na própria prima, de 6 anos, no município de Olho D’água, no Sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, a arma ficava encostada na parede de um dos quartos da residência, e a chave do cômodo ficava na porta, o que facilitou o acesso da criança.

O delegado Marcelo Portela informou que a menina foi socorrida, hospitalizada e está fora de perigo. A polícia informou que a criança foi atingida por um tiro acima do peito.

O avô da criança foi preso por posse irregular de arma de uso permitido e omissão de cautela. Ele aguarda audiência de custódia na Delegacia de Piancó.

* Com informações do g1pb