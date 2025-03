Médico acusado de estupro é devolvido para Pernambuco

O médico pediatra Fernando Cunha Lima, acusado de estupro de crianças, teve sua prisão preventiva mantida após audiência de custódia realizada neste sábado (8) pela Justiça de Pernambuco.

De acordo com o site do jornal A União, ele permanecerá detido no estado até que a Justiça da Paraíba, onde responde pelos crimes, tome uma nova decisão sobre sua situação.

Atualmente, o médico está custodiado no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), localizado em Abreu e Lima.

Fernando Cunha Lima foi inicialmente apresentado em João Pessoa, mas, por determinação judicial, retornou a Pernambuco na noite de sexta-feira (7), já que a audiência de custódia deveria ocorrer no estado onde ele foi preso.

Durante a sessão, a defesa solicitou prisão domiciliar, mas o pedido foi negado, uma vez que essa questão deve ser analisada pela Justiça paraibana.

A juíza Michele Duque de Miranda Scalzo determinou que o médico continue preso em Pernambuco até que a Justiça da Paraíba decida sobre sua transferência.

*Com informações do jornal A União