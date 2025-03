Idoso é baleado e morto durante assalto no Sertão

A tranquilidade do município de Santa Terezinha, na Região Metropolitana de Patos, no Sertão, foi abalada por um latrocínio (roubo seguido de morte) na noite desta sexta-feira.

O crime ocorreu por volta das 21h50, no KM 24 da BR-361, no trecho entre Santa Terezinha e Catingueira, nas proximidades da entrada do Sítio Santana.

Segundo informações do Destacamento de Polícia Militar local, a vítima, identificada como Geraldo de Menezes Leite, de 64 anos, estava trafegando de motocicleta na companhia do irmão quando foi abordado por assaltantes armados. Ao não obedecer ao comando de parada, Geraldo foi baleado pelos criminosos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima. Após o crime, os assaltantes fugiram em direção à cidade de Santa Terezinha, levando a motocicleta da vítima, uma Honda Fan 160, vermelha, placa FYM-4C66.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que buscam identificar e capturar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.

As Forças de Segurança pedem que qualquer informação sobre os suspeitos ou sobre o veículo seja repassada à Polícia Militar (190) ou Polícia Civil (197).

* Com informações do Patos Online//Portal Santa Terezinha