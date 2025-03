Caminhoneiro morre em acidente na BR-230, no Sertão

Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira no KM 473 da BR-230, entre Sousa e Marizópolis, no Sertão da Paraíba, resultou na morte do caminhoneiro Francine Alves de Oliveira de 58 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 19h30 e envolveu uma caminhonete e um automóvel. A vítima fatal, que conduzia o carro Fiat Palio, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista da caminhonete, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido para o Hospital Regional de Sousa (HRS). Além dele, duas passageiras estavam no veículo: uma jovem de 20 anos e uma mulher de 36 anos, ambas com ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a PRF foram acionados para a ocorrência. O corpo de Francine Alves foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) de Cajazeiras para realização de exame cadavérico.

Até o momento, as autoridades não divulgaram as possíveis causas do acidente, que segue sob investigação.

* Com informações do Patos Online