Pediatra paraibano acusado de abusar crianças é preso em Pernambuco

O médico pediatra Fernando Cunha Lima, de 81 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (7) em Pernambuco. Ele era procurado pela Justiça desde o dia 5 de novembro de 2024, quando a Polícia Civil da Paraíba tentou cumprir um mandado de prisão preventiva, mas não o encontrou em casa.

Fernando Cunha Lima responde por estupro de crianças que eram suas pacientes A primeira denúncia formal contra o pediatra ocorreu em 25 de julho de 2024. De acordo com o relato de uma mãe, que estava no consultório no momento da consulta, o médico teria tocado as partes íntimas da filha.

Diante da situação, ela retirou imediatamente os dois filhos do local e registrou a queixa na Delegacia de Polícia Civil. Após essa denúncia, outras vítimas procuraram a polícia, incluindo uma sobrinha do médico, que relatou um caso ocorrido em 1991. Segundo as investigações, Fernando Cunha Lima atendia a maioria das vítimas desde bebês e era considerado um profissional de confiança pelas famílias.

O Ministério Público inicialmente o denunciou por quatro crimes cometidos contra três crianças, mas novas denúncias elevaram o número de vítimas para seis. Atualmente, ele responde a dois processos, sendo um com quatro vítimas e outro com duas vítimas.

O médico, que mantinha uma clínica particular no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa, nega todas as acusações. Em sua defesa, ele afirma que as vítimas estariam “atrás de dinheiro”.

A expectativa é que a Polícia Civil e o Ministério Público tragam mais esclarecimentos sobre o caso ao longo do dia.