Em 24h, outro jovem morre afogado no mesmo balneário na Paraíba

Um jovem de 20 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (5) no Rio Paraíba, no município de Caraúbas, no Cariri paraibano.

A vítima, identificada como Jéfferson Guilherme, era natural de Santa Cruz do Capibaribe (PE) e estava na Paraíba para o feriado de carnaval.

Esse foi o segundo afogamento no local em dias consecutivos. Na terça-feira (4), Jailson de Souza Almeida, também pernambucano e da mesma idade, morreu nas mesmas circunstâncias.

O Corpo de Bombeiros realizou as buscas e encontrou os corpos das vítimas.