Mais de 3 mil carros foram roubados na Paraíba em 2024

Os roubos e furtos de veículos seguem em alta na Paraíba, deixando motoristas apreensivos. Em janeiro deste ano, foram registrados 207 casos no estado.

Um dos casos mais recentes aconteceu com um motorista do Alto do Mateus, em João Pessoa, que teve seu carro roubado há um mês e ainda não conseguiu recuperá-lo.

O delegado Reinaldo Nóbrega, da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, reforça que a recomendação principal para as vítimas é não reagir e registrar imediatamente o boletim de ocorrência para que as investigações possam ser iniciadas.

*com informações da TV Cabo Branco