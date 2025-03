Estudante vítima de estupro na UFPB presta depoimento

O estudante que foi vítima de estupro no campus da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) prestou depoimento à Polícia Civil. O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro, em um banheiro do Centro de Ciências da Saúde (CCS).

Segundo o delegado Marcelo Falcone, que investiga o caso, as buscas pelo suspeito continuam, mas ainda não há evidências conclusivas. A vítima está bastante abalada e não conseguiu fornecer detalhes para um retrato falado.

A UFPB afirmou que está colaborando com as autoridades e reforçou as medidas de segurança no campus.

*com informações da TV Cabo Branco