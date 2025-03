Casal morre em acidente entre carro e moto em Camalaú

Um casal morreu em um grave acidente de trânsito na saída do município de Camalaú, no Cariri paraibano, na noite desta quarta-feira (5).

As vítimas, Adriele Bezerra Ferreira, de 20 anos, e José Gizon Espínola Ferreira, de 31 anos, estavam em uma moto quando colidiram com um carro.

Os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves, e um deles chegou a ser encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, mas já recebeu alta. A polícia investiga as causas do acidente.

*com informações da TV Cabo Branco