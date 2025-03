Casal é encontrado morto em rodovia no Sertão da Paraíba

Um casal foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6) às margens da rodovia que liga Imaculada a Santa Terezinha, no Sertão da Paraíba. De acordo com a polícia, cápsulas de munição foram encontradas no local, indicando que as vítimas foram executadas a tiros.

A mulher, segundo relatos, estaria grávida de três meses. O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) realizou a remoção dos corpos para exames periciais.

As motivações do crime ainda são desconhecidas, e a polícia segue investigando. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos números 197 (Polícia Civil) e 190 (Polícia Militar).

*com informações da TV Cabo Branco