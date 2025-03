PRF divulga balanço da operação Carnaval 2025 na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba divulga um balanço parcial da Operação Carnaval 2025, realizada entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março. Durante o período, a PRF intensificou a fiscalização nas rodovias federais do estado, com foco na prevenção de acidentes e na garantia da segurança viária dos usuários.

Acidentes e Vítimas:

Foram registrados 33 acidentes, sendo 7 sem vítimas, 25 com feridos e 1 com vítima fatal. Uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas. Trinta e uma pessoas saíram ilesas.

Fiscalização e Autuações:

A PRF realizou 1.913 testes de alcoolemia e fiscalizou 3.140 pessoas e 2.112 veículos. As equipes da PRF também realizaram ações de combate ao crime, com ênfase no tráfico de drogas e armas. Foram lavrados 1.128 autos de infração com abordagem e 779 sem abordagem. As principais autuações foram por excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e falta de equipamentos obrigatórios.

Outras Ocorrências:

A PRF registrou 26 ocorrências policiais, com 21 pessoas detidas. Dentre as ocorrências, destacam-se crimes de adulteração de veículos, assalto a veículo particular, crimes contra a vida e o patrimônio, crimes de trânsito e tráfico de entorpecentes.

Ações da PRF:

Durante a Operação Carnaval, a PRF intensificou as ações de fiscalização e educação para o trânsito, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das rodovias federais. Estão sendo realizadas campanhas educativas, palestras em terminais rodoviários e blitze de fiscalização.

Efetivo e Recursos:

A PRF empregou um efetivo total de 519 policiais, que atuaram em regime de escala durante o período da operação.Além do efetivo humano, a PRF utilizou diversos recursos para garantir a eficiência da operação, como viaturas, motocicletas, radares e etilômetros.

Recomendações da PRF:

A PRF reforça a importância da direção segura e da responsabilidade de cada motorista para evitar acidentes. É fundamental respeitar os limites de velocidade, não dirigir após consumir bebidas alcoólicas, usar o cinto de segurança e realizar a manutenção preventiva do veículo.

Observações:

Precisando da PRF, ligue 191