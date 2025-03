Jovem morre afogado em balneário na cidade de Caraúbas

Um jovem de 20 anos morreu afogado na tarde desta terça-feira (5) em um balneário às margens do Rio Paraíba, na cidade de Caraúbas, Cariri paraibano.

A vítima, Jailson de Souza Almeida, era natural de Jataúba, Pernambuco, e estava na Paraíba para curtir o Carnaval.

O afogamento aconteceu por volta das 16h30 no Balneário do Cangati. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o jovem com vida, mas ele não resistiu.

*com informações da TV Cabo Branco