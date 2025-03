Homem morre após veículo capotar e cair em manancial

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (5) após o carro em que estava capotar e ficar submerso em um manancial às margens da rodovia PB-073, entre Guarabira e Mari, na Paraíba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o veículo submerso. Após buscas, a vítima foi resgatada e levada ao Hospital Regional de Guarabira, mas não resistiu aos ferimentos.

A identidade do homem ainda não foi confirmada, mas ele tinha aproximadamente 60 anos. A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

*com informações do g1pb