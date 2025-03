Motociclista morre em acidente na BR-230, em Campina Grande

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na BR-230, em Campina Grande, no início da tarde de domingo de Carnaval.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem tentava realizar uma manobra em local proibido quando foi atingido por uma caminhonete.

Com a força do impacto, ele foi arremessado e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Os agentes da PRF isolaram a área para os procedimentos necessários e desviaram o tráfego.

O motorista da caminhonete, que acionou a polícia e solicitou ajuda imediatamente após o acidente, foi submetido ao teste do bafômetro, que não detectou consumo de bebida alcoólica.

A perícia técnica foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente, enquanto a polícia acompanha o caso para apurar as causas exatas do ocorrido.

Com informações do jpb